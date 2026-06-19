Бистрович поделился ожиданиями от выступления Беншимола на ЧМ-2026

Полузащитник "Акрона" Кристиян Бистрович рассказал, как поддерживает своего одноклубника, форварда сборной Кабо-Верде Жилсона Беншимола.

Фото: ФК "Акрон"

Ещё после сезона пожелали ему удачного выступления на чемпионате мира. Своей игрой и голами он это заслужил", — отметил Бистрович в беседе со "Спорт-Экспрессом"

В матче первого тура группового этапа чемпионата мира со сборной Испании (0:0) Беншимол остался на скамейке запасных."Мы все ждали, чтобы Жилсон вышел на поле в матче с Испанией, но есть ещё две игры. Мы будем смотреть его матчи, если будет время.В сезоне 2025/2026 Жилсон Беншимол провёл за "Акрон" 26 матчей, забил 12 мячей и отдал одну голевую передачу. За Кабо-Верде форвард выступает с 2020 года, на данный момент в составе национальной команды он отыграл 21 встречу, забил 6 голов и отдал 3 ассиста.Во 2-м туре группового этапа ЧМ-2026 Кабо-Верде сыграет с Уругваем.