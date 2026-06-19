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Бистрович высказался о легенде сборной Хорватии Модриче

Полузащитник "Акрона" Кристиян Бистрович поделился мнением о выступлениях капитана и хавбека сборной Хорватии Луки Модрича.
Фото: Getty Images
Чемпионат мира 2026 года является пятым в карьере хорвата.

"Удивительно, как долго Лука играет на высоком уровне. Мне кажется, я бы не смог так долго. Он феномен.

Физически он в отличной форме, может играть и дальше. Мы всей Хорватией рады, что у нас есть такой человек и игрок", — отметил Бистрович в беседе со "Спорт-Экспрессом".

Всего на счету Луки Модрича — 20 матчей, 2 забитых мяча и одна голевая передача в финальных стадиях чемпионатов мира.

В первом туре группового этапа ЧМ-2026 сборная Хорватии со счётом 2:4 проиграла Англии. Во втором туре хорваты сыграют с Панамой. Встреча состоится 24 июня на стадионе "Бимо Филд" в Торонто, провинция Онтарио, Канада. Начало — в 02:00 мск.

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