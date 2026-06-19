Бистрович высказался о легенде сборной Хорватии Модриче

Полузащитник "Акрона" Кристиян Бистрович поделился мнением о выступлениях капитана и хавбека сборной Хорватии Луки Модрича.

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"Удивительно, как долго Лука играет на высоком уровне. Мне кажется, я бы не смог так долго. Он феномен.