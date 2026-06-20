Гусев ответил, готов ли он вернуться к тренерской работе

- Конечно, готов к работе. Смотрю, анализирую, готовлюсь.
Зачем сейчас говорить об интересе клубов? Сейчас не пора. Сейчас все клубы заняты, у всех предсезонки, - приводит слова Гусева "Чемпионат".
Ролан Гусев был главным тренером московского "Динамо" с декабря 2025 года по май текущего года, по окончании сезона бело-голубые объявили об уходе специалиста и его штаба, контракт с Гусевым не был продлен.
Сообщалось, что интерес к российскому специалисту проявлял ЦСКА и екатеринбургский "Урал". Красно-синие назначили на пост главного тренера Дмитрия Игдисамова, а уральцы - Сергея Юрана.