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Гусев ответил, готов ли он вернуться к тренерской работе

Экс-тренер "Динамо" Ролан Гусев ответил, готов ли он вернуться к работе.
Фото: ФК "Динамо"
По словам Гусева, он готов к работе.

- Конечно, готов к работе. Смотрю, анализирую, готовлюсь.

Зачем сейчас говорить об интересе клубов? Сейчас не пора. Сейчас все клубы заняты, у всех предсезонки, - приводит слова Гусева "Чемпионат".

Ролан Гусев был главным тренером московского "Динамо" с декабря 2025 года по май текущего года, по окончании сезона бело-голубые объявили об уходе специалиста и его штаба, контракт с Гусевым не был продлен.

Сообщалось, что интерес к российскому специалисту проявлял ЦСКА и екатеринбургский "Урал". Красно-синие назначили на пост главного тренера Дмитрия Игдисамова, а уральцы - Сергея Юрана.

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