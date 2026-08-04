"Вы чё творите?! "Ростов" обыграть не можете". Фанаты "Акрона" обратились к футболистам

Вы можете лучше, мы же знаем. С "Зенитом", понятно, обосрались, испугались. "Ростов" ***** обыграть не можете, вы серьёзно?
Вы даже вторым составом играете, мы всё понимаем. Но вы по воротам бить будете когда-нибудь? - сказал болельщик "Акрона" Марату Бокоеву в видео, опубликованном пресс-службой тольяттинцев.
Сегодня, 4 августа, тольяттинский "Акрон" на домашнем стадионе уступил "Ростову" в матче первого тура группового этапа Пути РПЛ Кубка России со счетом 0:4. Забитыми мячами отметились Олакунле Олусегун, Ярослав Михайлов, Имран Азнауров и Данила Прохин.
В первом туре Российской Премьер-Лиги тольяттинцы на домашнем стадионе уступили петербургскому "Зениту" со счетом 0:5. Во втором туре чемпионата России команда Срджана Благоевича на своем поле проиграла казанскому "Рубину" 1:2. В следующем туре волжане сыграют на выезде с московским "Локомотивом".