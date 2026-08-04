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Главный тренер "Рубина" извинился перед болельщиками и жителями Казани

Главный тренер "Рубина" Франк Артига извинился перед болельщикам после матча Кубка России.
Фото: ФК "Рубин"
По словам Артиги, он извиняется перед болельщиками за результат матча с "Родиной".

- Будет честно от лица команды принести извинения всем болельщикам и жителям Казани. Все наши болельщики и жители города этого не заслуживают, - приводит слова Артиги "Матч ТВ".

Сегодня, 4 августа, казанский "Рубин" на выезде уступил московской "Родине" в матче первого тура группового этапа Пути РПЛ Кубка России со счетом 0:5. Напомним, что команда Франка Артиги в первом туре Российской Премьер-Лиги на своем поле уступила "Краснодару" со счетом 1:3, а во втором туре одержала выездную победу над тольяттинским "Акроном" со счетом 2:1.

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