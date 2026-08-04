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Евсеев - о поражении от "Крыльев": мы просто в ворота не попали

Главный тренер махачкалинского "Динамо" Вадим Евсеев высказался о поражении от "Крыльев Советов" в Кубке России.
Фото: ФК "Динамо" Махачкала
По словам Евсеева, махачкалинцев подвела реализация в матче с "Крыльями Советов".

- Мы хотели добиться положительного результата, где-то мы не реализовали свои моменты, а соперник реализовал. Второй гол соперника, у нас таких моментов было три-четыре, мы просто в ворота не попали.

Порадовало, что с этим составом мы тоже имеем моменты. Понятно, что у своих ворот хотелось бы их поменьше, но это Кубок, еще будут игры, - сказал Евсеев в эфире "Матч ТВ".

Сегодня, 4 августа, махачкалинское "Динамо" на домашнем стадионе уступило самарским "Крыльям Советов" в матче первого тура группового этапа Пути РПЛ Кубка России со счетом 1:2. Забитым мячом в составе хозяев отметился Владимир Хубулов, реализовавший одиннадцатиметровый удар, авторами забитых мячей в составе самарцев стали Денис Макаров и Джеффри Чинеду.

Напомним, что команда Вадима Евсеева в первых двух турах Российской Премьер-Лиги одержала две победы - над воронежским "Факелом" и московским "Локомотивом".

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