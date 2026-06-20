В руководстве "Динамо" обозначили задачу команды на следующий сезон

- Официально это не оформлено, но задачу он [Сандро Шварц] свою знает, это борьба за титул, не ниже третьего места в чемпионате, и Кубок, - цитирует Степашина "КП Спорт".
По итогам сезона-2025/26 московское "Динамо" заняло седьмое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, а также дошло до финала Пути РПЛ Кубка России.
В мае столичный клуб объявил о назначении Сандро Шварца на пост главного тренера. Немецкий специалист работал в клубе с 2020 по 2022 год, под его руководством бело-голубые становились бронзовыми призерами чемпионата России и доходили до финала Кубка страны.