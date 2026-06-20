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В руководстве "Динамо" обозначили задачу команды на следующий сезон

Член совета директоров московского "Динамо" Сергей Степашин назвал задачу бело-голубых на сезон-2025/26.
Фото: ФК "Динамо"
По словам Степашина, перед командой стоит задача бороться за титул в РПЛ.

- Официально это не оформлено, но задачу он [Сандро Шварц] свою знает, это борьба за титул, не ниже третьего места в чемпионате, и Кубок, - цитирует Степашина "КП Спорт".

По итогам сезона-2025/26 московское "Динамо" заняло седьмое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, а также дошло до финала Пути РПЛ Кубка России.

В мае столичный клуб объявил о назначении Сандро Шварца на пост главного тренера. Немецкий специалист работал в клубе с 2020 по 2022 год, под его руководством бело-голубые становились бронзовыми призерами чемпионата России и доходили до финала Кубка страны.

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