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Экс-капитан "Динамо" отреагировал на возвращение Шварца в клуб

Бывший игрок "Динамо" Фабиан Бальбуэна высказался о возвращении Сандро Шварца на пост главного тренера клуба.
Фото: ФК "Динамо"
Фабиан Бальбуэна заявил, что бело-голубые могут стать чемпионами под руководством немецкого специалиста.

"Удивился ли я, узнав о возвращении Шварца? В какой-то степени да, поскольку не ожидал этого. Но когда увидел новость, был рад.

Знаю, как работают команды Шварца, и думаю, что он способен привести клуб к чемпионскому титулу", - сказал Бальбуэна "Спорт-Экспрессу".

В конце мая 2026 года пресс-служба московского "Динамо" объявила о возвращении Сандро Шварца на пост главного тренера клуба. Соглашение с немецким специалистом рассчитано до конца июня 2029 года. Ранее команду возглавлял Ролан Гусев.

Шварц был наставником бело-голубых с 2020 по 2022 год.

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