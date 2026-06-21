Экс-капитан "Динамо" отреагировал на возвращение Шварца в клуб

"Удивился ли я, узнав о возвращении Шварца? В какой-то степени да, поскольку не ожидал этого. Но когда увидел новость, был рад.
Знаю, как работают команды Шварца, и думаю, что он способен привести клуб к чемпионскому титулу", - сказал Бальбуэна "Спорт-Экспрессу".
В конце мая 2026 года пресс-служба московского "Динамо" объявила о возвращении Сандро Шварца на пост главного тренера клуба. Соглашение с немецким специалистом рассчитано до конца июня 2029 года. Ранее команду возглавлял Ролан Гусев.
Шварц был наставником бело-голубых с 2020 по 2022 год.