Футболист "Зенита" оценил трансфер Андраде в клуб

"Прекрасный человек и замечательный игрок. Все мы видели, как он играл в "Балтике". Круто, что он с нами. Совершенно точно добавит команде качеств и принесет ей много пользы.Дай бог, на финише снова будем первыми, Кевин сыграет в этом большую роль", - сказал Мантуан "Матч ТВ".
Кевин Андраде выступал за калининградскую "Балтику" с января 2024 года. В прошедшем сезоне защитник провел за клуб 32 матча и забил 1 гол. Соглашение с игроком было рассчитано до конца июня 2027 года.
В конце мая петербургский "Зенит" объявил о трансфере 27-летнего футболиста. Пресс-служба сообщила, что контракт рассчитан до конца сезона-2030/2031.