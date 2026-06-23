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Футболист "Зенита" оценил трансфер Андраде в клуб

Игрок "Зенита" Густаво Мантуан высказался о переходе Кевина Андраде в клуб.
Фото: ФК "Зенит"
Густаво Мантуан уверен, что колумбийский футболист принесет сине-бело-голубым много пользы.

"Прекрасный человек и замечательный игрок. Все мы видели, как он играл в "Балтике". Круто, что он с нами. Совершенно точно добавит команде качеств и принесет ей много пользы.
Дай бог, на финише снова будем первыми, Кевин сыграет в этом большую роль", - сказал Мантуан "Матч ТВ".

Кевин Андраде выступал за калининградскую "Балтику" с января 2024 года. В прошедшем сезоне защитник провел за клуб 32 матча и забил 1 гол. Соглашение с игроком было рассчитано до конца июня 2027 года.

В конце мая петербургский "Зенит" объявил о трансфере 27-летнего футболиста. Пресс-служба сообщила, что контракт рассчитан до конца сезона-2030/2031.

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