Экс-легионер "Динамо": я начал делать паспорта РФ для всей семьи

"Думал ли я над получением российского паспорта? Да, я хочу гражданство. Если бы была возможность, уже бы завтра забрал российский паспорт! Я начал делать российские паспорта для всей семьи.Сейчас буду подавать документы. Мой младший ребенок родился в Москве. Поэтому я хочу, чтобы у моей семьи были российские паспорта", - сказал Каборе "Матч ТВ".
Шарль Каборе выступал за российские "Динамо", "Краснодар" и "Кубань". Всего на счету опорного полузащитника 188 матчей, 2 гола и 15 результативных передач в рамках Российской Премьер-Лиги.
Последним клубом футболиста из Кабо-Верде стал французский "Ньор". Игрок завершил профессиональную карьеру в 2023 году.