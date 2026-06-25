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Экс-легионер "Динамо": я начал делать паспорта РФ для всей семьи

Бывший игрок "Краснодара", "Динамо" и "Кубани" Шарль Каборе высказался о получении российского гражданства.
Фото: ФК "Краснодар"
Шарль Каборе заявил, что хочет получить российское гражданство вместе со своей семьей. Бывший игрок "Краснодара" отметил, что его младший ребенок родился в Москве.

"Думал ли я над получением российского паспорта? Да, я хочу гражданство. Если бы была возможность, уже бы завтра забрал российский паспорт! Я начал делать российские паспорта для всей семьи.
Сейчас буду подавать документы. Мой младший ребенок родился в Москве. Поэтому я хочу, чтобы у моей семьи были российские паспорта", - сказал Каборе "Матч ТВ".

Шарль Каборе выступал за российские "Динамо", "Краснодар" и "Кубань". Всего на счету опорного полузащитника 188 матчей, 2 гола и 15 результативных передач в рамках Российской Премьер-Лиги.

Последним клубом футболиста из Кабо-Верде стал французский "Ньор". Игрок завершил профессиональную карьеру в 2023 году.

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