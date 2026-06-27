Официально: "Ботафого" отказался от участия в "Братском Кубке"

"Ботафого" не будет участвовать в "Братском Кубке".

Фото: Getty Images





Начало "Братского кубка" было запланировано на 4 июля. В турнире должны были принимать участие московские ЦСКА и " Как сообщает пресс-служба ЦСКА , "Ботафого" отказался от участия в турнире, несмотря на ранее достигнутые договоренности. В бразильском клубе это решение объяснили внутренними разногласиями в руководстве, неудобной датой ближайшего матча внутреннего чемпионата, а также "домыслами, выходящими за рамки спорта".Начало "Братского кубка" было запланировано на 4 июля. В турнире должны были принимать участие московские ЦСКА и " Динамо ", а также бразильский "Ботафого".

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