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"Локомотив" хочет получить от "Зенита" за Карпукаса 6 млн евро одним платежом - источник

"Локомотив" готов рассмотреть продажу Артёма Карпукаса, но только при определённых финансовых условиях.
Фото: ФК "Локомотив"
Как сообщает инсайдер Иван Карпов в своём телеграм-канале, московский клуб хочет получить за полузащитника 6 млн евро одним платежом. По информации источника, вариант с рассрочкой московский клуб не устраивает.

В "Локомотиве" рассчитывают сразу получить не менее 530 млн рублей по текущему курсу, чтобы использовать эти средства на усиление состава в летнее трансферное окно. Обмен с включением других футболистов клуб также не рассматривает.

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