"Локомотив" хочет получить от "Зенита" за Карпукаса 6 млн евро одним платежом - источник

Локомотив " готов рассмотреть продажу Артёма Карпукаса, но только при определённых финансовых условиях.

Фото: ФК "Локомотив"

Как сообщает инсайдер Иван Карпов в своём телеграм-канале, московский клуб хочет получить за полузащитника 6 млн евро одним платежом. По информации источника, вариант с рассрочкой московский клуб не устраивает.



В "Локомотиве" рассчитывают сразу получить не менее 530 млн рублей по текущему курсу, чтобы использовать эти средства на усиление состава в летнее трансферное окно. Обмен с включением других футболистов клуб также не рассматривает.