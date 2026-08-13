Сперцян открыл счет в дебютном матче за "Аль-Ахли" в Про-Лиге

Футболист забил гол в первом официальном матче за саудовский клуб.

Фото: ФК "Аль-Ахли"

Сегодня, 13 августа, проходит матч в рамках 1-го тура Про-Лиги между "Аль-Диръия" и "Аль-Ахли". На 25-й минуте хавбек Эдуард Сперцян забил свой дебютный гол за новый клуб. На момент написания статьи гости ведут со счетом 1:0.



26-летний футболист перешел из "Краснодара" в "Аль-Ахли" в конце июля 2026 года. Соглашение игрока с саудовской командой рассчитано до конца июня 2029 года.