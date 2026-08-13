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Мостовой отреагировал на новость о своем возможном переходе в "Краснодар"

Футболист "Зенита" Андрей Мостовой отреагировал на пост о своем возможном трансфере в "Краснодар".
Фото: ФК "Зенит"
Нападающий "Зенита" в социальной сети поставил лайк публикации, сообщающей о его возможном переходе в "Краснодар".

Андрей Мостовой выступает за сине-бело-голубых с июля 2019 года. В текущем сезоне за клуб левый вингер суммарно провел 21 минуту в двух матчах, результативными действиями не отличился. Соглашение игрока с "Зенитом" рассчитано до конца июня 2027 года.

Ранее о возможном переходе футболиста в стан "быков" сообщал журналист Иван Карпов.


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