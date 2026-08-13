Нападающий "Зенита" в социальной сети поставил лайк публикации, сообщающей о его возможном переходе в "Краснодар".
Андрей Мостовой выступает за сине-бело-голубых с июля 2019 года. В текущем сезоне за клуб левый вингер суммарно провел 21 минуту в двух матчах, результативными действиями не отличился. Соглашение игрока с "Зенитом" рассчитано до конца июня 2027 года.
Ранее о возможном переходе футболиста в стан "быков" сообщал журналист Иван Карпов.
Мостовой отреагировал на новость о своем возможном переходе в "Краснодар"
Фото: ФК "Зенит"