Клуб РПЛ близок к подписанию нападающего сборной Казахстана - источник

Футболист сборной Казахстана может продолжить карьеру в российском клубе.

Фото: ФК "Тобол"

По информации источника, "Крылья Советов" планируют взять Ислама Чеснокова в аренду с опцией обязательного выкупа за 250 тысяч евро. Зарплата футболиста составит 2,8 млн рублей.



Чесноков выступает в составе казахстанского "Тобола" с июня 2026 года. На счету правого вингера 4 игры, 1 гол и одна результативная передача в текущем розыгрыше Лиги конференций. Трансферная стоимость игрока по версии сайта Transfermarkt составляет 1,2 миллиона евро.



За сборную Казахстана 26-летний футболист сыграл 24 матча, забил 2 гола и отдал 1 голевую передачу.