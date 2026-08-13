Сделка по переходу Феррана Торреса из "Барселоны" в "ПСЖ" завершена - Романо

Автор победного гола сборной Испании в финале ЧМ-2026 продолжит карьеру в "ПСЖ".

Фото: Getty Images

По информации инсайдера Фабрицио Романо, Ферран Торрес переходит из "Барселоны" в "ПСЖ" за 50 миллионов евро. Сообщается, что все документы уже подписаны.



Торрес выступал в составе испанского клуба с начала января 2022 года. В прошедшем сезоне Ла Лиги форвард провел 33 матча, забил 16 голов и отдал 2 результативные передачи. Трансферная стоимость 26-летнего футболиста по версии сайта Transfermarkt составляет 55 миллионов евро.

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ПСЖ