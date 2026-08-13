"Это самое важное!" Экс-игрок "Зенита" объяснил плохой старт сезона "Локомотива"

"Почему у "Локомотива" такой плохой старт сезона? Мы видим, что заявляет Баринов. Это человек, который был в коллективе. Что-то там не то, коллектива нет, это самое важное!Есть команды, которые за счет коллектива всегда набирают очки. Плюс, конечно, потеря Воробьева, травма Митрюшкина, уход Пруцева, который был основополагающим футболистом", - сказал Гасилин "Матч ТВ".
После трех туров нового сезона Российской Премьер-Лиги подопечные Михаила Галактионова занимают 13-е место в турнирной таблице, набрав 2 очка. Красно-зеленые сыграли вничью с грозненским "Ахматом" (1:1) и тольяттинским "Акроном" (0:0), а также уступили махачкалинскому "Динамо" (1:2).
Ранее бывший игрок и капитан "Локомотива" Дмитрий Баринов заявил, что ему жаль игроков команды.