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"Это самое важное!" Экс-игрок "Зенита" объяснил плохой старт сезона "Локомотива"

Бывший игрок "Зенита" Алексей Гасилин высказался о текущей форме "Локомотива".
Фото: ФК "Локомотив"
Алексей Гасилин считает, что у "железнодорожников" есть проблемы в коллективе, которые мешают команде показывать качественную игру.

"Почему у "Локомотива" такой плохой старт сезона? Мы видим, что заявляет Баринов. Это человек, который был в коллективе. Что-то там не то, коллектива нет, это самое важное!
Есть команды, которые за счет коллектива всегда набирают очки. Плюс, конечно, потеря Воробьева, травма Митрюшкина, уход Пруцева, который был основополагающим футболистом", - сказал Гасилин "Матч ТВ".

После трех туров нового сезона Российской Премьер-Лиги подопечные Михаила Галактионова занимают 13-е место в турнирной таблице, набрав 2 очка. Красно-зеленые сыграли вничью с грозненским "Ахматом" (1:1) и тольяттинским "Акроном" (0:0), а также уступили махачкалинскому "Динамо" (1:2).

Ранее бывший игрок и капитан "Локомотива" Дмитрий Баринов заявил, что ему жаль игроков команды.

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