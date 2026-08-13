Гол Сперцяна принес победу "Аль-Ахли" в матче 1-го тура Про-Лиги

Эдуард Сперцян забил дебютный гол за "Аль-Ахли" в саудовском чемпионате, который принес победу его команде.

Фото: ФК "Аль-Ахли"

Сегодня, 13 августа, состоялся матч первого тура чемпионата Саудовской Аравии между "Аль-Диръия" и "Аль-Ахли". Команда Эдуарда Сперцяна одержала минимальную победу со счетом 1:0, хавбек гостей отличился на 25-й минуте встречи.



Следующий матч "Аль-Ахли" в Про-Лиге состоится 22 августа, начало - в 21:00 по московскому времени. Клуб встретится с ФК "Абха".