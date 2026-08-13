Матчи Скрыть

Гол Сперцяна принес победу "Аль-Ахли" в матче 1-го тура Про-Лиги

Эдуард Сперцян забил дебютный гол за "Аль-Ахли" в саудовском чемпионате, который принес победу его команде.
Фото: ФК "Аль-Ахли"
Сегодня, 13 августа, состоялся матч первого тура чемпионата Саудовской Аравии между "Аль-Диръия" и "Аль-Ахли". Команда Эдуарда Сперцяна одержала минимальную победу со счетом 1:0, хавбек гостей отличился на 25-й минуте встречи.

Следующий матч "Аль-Ахли" в Про-Лиге состоится 22 августа, начало - в 21:00 по московскому времени. Клуб встретится с ФК "Абха".

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится