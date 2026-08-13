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Гасилин назвал проблемную позицию в составе ЦСКА: не вписывается

Бывший игрок "Зенита" Алексей Гасилин высказался о проблемной позиции ЦСКА.
Фото: ФК ЦСКА
Алексей Гасилин считает, что Лусиано Гонду не подходит под стиль игры ЦСКА.

"Конечно, ЦСКА нужен нападающий. Об этом говорили еще, когда брали Лусиано. Сейчас понятно, что он не вписывается. Сейчас хотят привести нападающего из Турции, но это тоже кот в мешке. ЦСКА очень нужен хороший форвард", - сказал Гасилин "Матч ТВ".

Лусиано Гонду перешел в московский ЦСКА в начале января 2026 года из петербургского "Зенита". Всего за красно-синих форвард провел 16 матчей, забил 4 гола и отдал 2 результативные передачи. Соглашение аргентинского футболиста с "армейцами" рассчитано до конца июня 2030 года.

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