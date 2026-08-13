Гасилин назвал проблемную позицию в составе ЦСКА: не вписывается

"Конечно, ЦСКА нужен нападающий. Об этом говорили еще, когда брали Лусиано. Сейчас понятно, что он не вписывается. Сейчас хотят привести нападающего из Турции, но это тоже кот в мешке. ЦСКА очень нужен хороший форвард", - сказал Гасилин "Матч ТВ".
Лусиано Гонду перешел в московский ЦСКА в начале января 2026 года из петербургского "Зенита". Всего за красно-синих форвард провел 16 матчей, забил 4 гола и отдал 2 результативные передачи. Соглашение аргентинского футболиста с "армейцами" рассчитано до конца июня 2030 года.