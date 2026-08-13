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Мостовой - о победе "ПСЖ" Сафонова в Суперкубке УЕФА: ничего особенного

Бывший игрок сборной России Александр Мостовой высказался о победе французского "ПСЖ" в Суперкубке УЕФА.
Фото: Getty Images
Александр Мостовой считает, что для парижского клуба победа в матче за Суперкубок УЕФА не является особенной.

"Но Суперкубок - это всего лишь одна игра, ничего особенного в нём. Никто уже и не вспомнит, кто выигрывал его в прошлых годах. Помимо Сафонова этот трофей вчера ещё 25 человек выиграли.
Для "Астон Виллы" этот матч был очень важным, потому что для них каждый трофей ценный, а для Парижа это просто очередной кубок", - сказал Мостовой "Советскому спорту".

Вчера, 12 августа, состоялся матч за Суперкубок УЕФА между французским "ПСЖ" и английской "Астон Виллой". Встреча проходила в Австрии на "Ред Булл Арене". Подопечные Луиса Энрике одержали победу со счетом 2:1.

Матвей Сафонов вышел на поле в стартовом составе и отыграл весь матч.

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