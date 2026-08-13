Мостовой - о победе "ПСЖ" Сафонова в Суперкубке УЕФА: ничего особенного

"Но Суперкубок - это всего лишь одна игра, ничего особенного в нём. Никто уже и не вспомнит, кто выигрывал его в прошлых годах. Помимо Сафонова этот трофей вчера ещё 25 человек выиграли.Для "Астон Виллы" этот матч был очень важным, потому что для них каждый трофей ценный, а для Парижа это просто очередной кубок", - сказал Мостовой "Советскому спорту".
Вчера, 12 августа, состоялся матч за Суперкубок УЕФА между французским "ПСЖ" и английской "Астон Виллой". Встреча проходила в Австрии на "Ред Булл Арене". Подопечные Луиса Энрике одержали победу со счетом 2:1.
Матвей Сафонов вышел на поле в стартовом составе и отыграл весь матч.