ЦСКА может подписать португальского полузащитника

"Армейцы" проявляют интерес к игроку.

Фото: ФК "Витория Гимараэш"

По информации источника, московский клуб рассматривает возможность аренды Томаша Хенделя из "Црвены Звезды" с правом выкупа. Отмечается, что в игроке также заинтересована пражская "Спарта".



Португальский футболист выступает в составе сербского клуба с начала сентября 2025 года. В прошедшем сезоне опорный полузащитник провел 44 матча, забил 2 гола и отдал 3 результативные передачи во всех турнирах. Трансферная стоимость Хенделя по версии сайта Transfermarkt составляет 6 миллионов евро.



Источник: Mozzart Sport

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Црвена Звезда