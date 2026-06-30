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ЦСКА может подписать португальского полузащитника

"Армейцы" проявляют интерес к игроку.
Фото: ФК "Витория Гимараэш"
По информации источника, московский клуб рассматривает возможность аренды Томаша Хенделя из "Црвены Звезды" с правом выкупа. Отмечается, что в игроке также заинтересована пражская "Спарта".

Португальский футболист выступает в составе сербского клуба с начала сентября 2025 года. В прошедшем сезоне опорный полузащитник провел 44 матча, забил 2 гола и отдал 3 результативные передачи во всех турнирах. Трансферная стоимость Хенделя по версии сайта Transfermarkt составляет 6 миллионов евро.

Источник: Mozzart Sport

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