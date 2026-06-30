По информации источника, "Спартак" заинтересован в трансфере Ивана Илича. В "Торино" готовы продать игрока за 7 миллионов евро, главный тренер клуба не рассчитывает на игрока.
Илич выступает в составе итальянской команды с начала июля 2023 года. В прошедшем сезоне полузащитник провел за "Торино" 8 матчей, результативными действиями не отличился. Соглашение с игроком рассчитано до конца июня 2027 года. Трансферная стоимость футболиста по версии сайта Transfermarkt составляет 7 миллионов евро.
Отметим, что красно-белые уже интересовались Иличем зимой 2025 года, но переход не состоялся.
Источник: Cuore Toro
"Спартак" заинтересован в трансфере футболиста из Серии А - источник
"Спартак" хочет подписать сербского полузащитника.
Фото: Global Look Press