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"Спартак" заинтересован в трансфере футболиста из Серии А - источник

"Спартак" хочет подписать сербского полузащитника.
Фото: Global Look Press
По информации источника, "Спартак" заинтересован в трансфере Ивана Илича. В "Торино" готовы продать игрока за 7 миллионов евро, главный тренер клуба не рассчитывает на игрока.

Илич выступает в составе итальянской команды с начала июля 2023 года. В прошедшем сезоне полузащитник провел за "Торино" 8 матчей, результативными действиями не отличился. Соглашение с игроком рассчитано до конца июня 2027 года. Трансферная стоимость футболиста по версии сайта Transfermarkt составляет 7 миллионов евро.

Отметим, что красно-белые уже интересовались Иличем зимой 2025 года, но переход не состоялся.

Источник: Cuore Toro

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