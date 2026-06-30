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"Лучше бы Сперцян перешел в "Зенит". Селюк - о возможном трансфере игрока в "Аль-Ахли"

Футбольный агент Дмитрий Селюк высказался о возможном переходе Эдуарда Сперцяна в "Аль-Ахли".
Фото: ФК "Краснодар"
Футбольный агент заявил, что главную роль в переходе футболиста в "Аль-Ахли" сыграла зарплата.

"Аль-Ахли" для Сперцяна - это плохой вариант. Лучше бы он перешел в "Зенит", образно говоря. Думаю, в этом вопросе основную роль сыграли деньги, потому что оттуда он не перейдет ни в какие топовые заграничные клубы.
Да, каждый выбирает сам, но не всё решают деньги. Тем более я уверен, что у Сперцяна в "Краснодаре" и так хорошая зарплата", - сказал Селюк Metaratings.

Эдуард Сперцян выступает в составе "Краснодара" с начала июля 2021 года. Всего за клуб атакующий полузащитник провел 185 матчей, забил 58 голов и отдал 50 результативных передач. Текущее соглашение футболиста с "быками" рассчитано до конца июня 2029 года.

Ранее в СМИ появилась информация, что игрок перейдет в саудовский "Аль-Ахли" за 25 миллионов евро.

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