Селюк: за "паспортиста", который еле бьет по мячу, просят 2–5 млн евро

Футбольный агент Дмитрий Селюк жестко высказался о новом лимите в РПЛ.

Фото: ПФК ЦСКА

"За любого паспортиста, который еле попадает по мячу, хотят получить 2–5 млн евро млн евро. От этого ни футбол, ни кто-либо еще не выиграет", — заявил агент.