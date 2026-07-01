Селюк: за "паспортиста", который еле бьет по мячу, просят 2–5 млн евро

"За любого паспортиста, который еле попадает по мячу, хотят получить 2–5 млн евро млн евро. От этого ни футбол, ни кто-либо еще не выиграет", — заявил агент.
Селюк считает, что из-за новых правил опытные российские футболисты будут концентрироваться в нескольких богатых клубах и получать высокие зарплаты, не имея достаточной игровой практики, а это негативно скажется как на развитии игроков, так и на общем уровне чемпионата.
Он также подчеркнул, что именно высокая конкуренция с иностранными футболистами помогает прогрессировать молодым россиянам. В качестве примеров он привел Кирилла Глебова, Матвея Кисляка и Алексея Батракова, которые смогли проявить себя благодаря борьбе за место в составе.
Источник: Metaratings