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Селюк: за "паспортиста", который еле бьет по мячу, просят 2–5 млн евро

Футбольный агент Дмитрий Селюк жестко высказался о новом лимите в РПЛ.
Фото: ПФК ЦСКА
По мнению агента, последствия нового лимита уже начинают проявляться на трансферном рынке.

"За любого паспортиста, который еле попадает по мячу, хотят получить 2–5 млн евро млн евро. От этого ни футбол, ни кто-либо еще не выиграет", — заявил агент.

Селюк считает, что из-за новых правил опытные российские футболисты будут концентрироваться в нескольких богатых клубах и получать высокие зарплаты, не имея достаточной игровой практики, а это негативно скажется как на развитии игроков, так и на общем уровне чемпионата.

Он также подчеркнул, что именно высокая конкуренция с иностранными футболистами помогает прогрессировать молодым россиянам. В качестве примеров он привел Кирилла Глебова, Матвея Кисляка и Алексея Батракова, которые смогли проявить себя благодаря борьбе за место в составе.

Источник: Metaratings

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