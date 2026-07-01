Смородская: Оздоев - неуравновешенный игрок. В России он никому не пригодится

"В России Оздоев никому не пригодится. У него уже возраст. А ещё он нервный и неуравновешенный игрок. Он уже своё отыграл.Ничего сильно хорошего я в его статистике в ПАОКе не вижу. Греческий чемпионат не очень высок по уровню, но главное - Оздоев там не очень себя показал", - сказала Смородская "Советскому спорту".
Магомед Оздоев выступал в составе греческого ПАОКа с начала августа 2023 года. В прошедшем сезоне за клуб опорный полузащитник провел 50 матчей, забил 9 голов и отдал 5 результативных передач во всех турнирах. Трансферная стоимость 33-летнего футболиста по версии сайта Transfermarkt составляет 1,2 миллиона евро.
Ранее греческий клуб объявил об уходе игрока.