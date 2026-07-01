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Орлов - о слухах про Тюкавина и "Зенит": зачем разжигать такие страсти?

Комментатор Геннадий Орлов высказался о слухах про переход Константина Тюкавина в "Зенит".
Фото: ФК "Динамо"
Геннадий Орлов не верит, что руководство бело-голубых продаст футболиста в "Зенит".

"Тюкавин - олицетворение нынешнего "Динамо". И вдруг он уходит в "Зенит"?! Ну вы чего? Руководители московского клуба - самоубийцы?
Болельщики им никогда не простят этой продажи! Разве не так? Зачем разжигать такие страсти?" - сказал Орлов "Спорт-Экспрессу".

Константин Тюкавин выступает в составе московского "Динамо" с января 2021 года. На его счету 22 матча, 10 голов и 4 результативные передачи в прошедшем сезоне Российской Премьер-Лиги. Трансферная стоимость форварда составляет 17 миллионов евро по оценке сайта Transfermarkt.

Ранее в СМИ сообщалось, что "Зенит" готов предложить 30 миллионов евро за футболиста.

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