Орлов - о слухах про Тюкавина и "Зенит": зачем разжигать такие страсти?

"Тюкавин - олицетворение нынешнего "Динамо". И вдруг он уходит в "Зенит"?! Ну вы чего? Руководители московского клуба - самоубийцы?Болельщики им никогда не простят этой продажи! Разве не так? Зачем разжигать такие страсти?" - сказал Орлов "Спорт-Экспрессу".
Константин Тюкавин выступает в составе московского "Динамо" с января 2021 года. На его счету 22 матча, 10 голов и 4 результативные передачи в прошедшем сезоне Российской Премьер-Лиги. Трансферная стоимость форварда составляет 17 миллионов евро по оценке сайта Transfermarkt.
Ранее в СМИ сообщалось, что "Зенит" готов предложить 30 миллионов евро за футболиста.