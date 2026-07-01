"Зенит" одержал победу над "Динамо" Мх в товарищеском матче

В начале первого тайма счет открыл полузащитник Вендел. В концовке встречи пенальти реализовал правый защитник Густаво Мантуан.
Товарищеские матчи
Голы: Вендел, 3, Мантуан, 85 (пен).
"Зенит": Латышонок, Караваев, Андраде, Бардачёв, Вега, Михайлов, Барриос, Вендел, Кондаков, Педро, Соболев.
2 тайм: Москвичёв, Нино, Шумихин, Горшков, Волков, Васильев, Мусаев, Касаджиков, Мантуан, Ду Кейрос, Ерохин.
"Динамо" Махачкала: Карабашев, Алибеков, Ахмедов, Сандрачук, Сундуков, Джабраилов, Мрезиг, Мешид, Сердеров, Помешкин, Миро.
2 тайм: Т. Магомедов, Шихалиев, Алибеков, Кагермазов, Игрок на просмотре, Апшацев, Ашуров, Зинович, Джавад, Р. Магомедов, Агаларов.
Предупреждения: Кагермазов, 50, Ду Кейрос, 79.