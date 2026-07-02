Агент Кокорина прокомментировал будущее нападающего

Из РПЛ пока нет предложений, ждем. Интерес из-за рубежа проявляли, но эти страны и клубы Саше не интересны", - сказал агент.
Александр Кокорин, играющий на позиции нападающего, покинул "Арис" этим летом в связи с окончанием срока контракта и стал свободным агентом. В составе кипрской команды российский футболист выступал с лета 2022 года. Всего на счету форварда 34 забитых мяча и 17 результативных передач в 115 матчах за команду из Лимасола. В России Кокорин защищал цвета московского "Динамо", петербургского "Зенита", "Сочи" и "Спартака". В марте игроку исполнилось 35 лет.
Источник: "Чемпионат"