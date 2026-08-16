"Он вообще не забивной. И не под большие задачи". Ледяхов - о промахе Мелкадзе с "Краснодаром"

Мнением о главных событиях субботы в РПЛ для Rusfootball.info поделился известный футболист и тренер Игорь Ледяхов.

Фото: ФК "Ахмат"

- Как объяснить такие промахи Мелкадзе именно в Краснодаре?



- Бывает такое. Он вообще не забивной. И не под большие задачи. Неудивительно, что Стас его сейчас только на замену выпустил. Много работает на команду, но от единственного форварда все-таки требуется не меньше 10 голов за сезон. А что именно в Краснодаре такие чудовищные промахи, это стечение обстоятельств.



- Не засчитали три гола "Факела", Баринов вообще не вышел, Глебов лишь на последних секундах – все же что-то не так в армейском царстве-государстве?



- Ну, с Бариновым они вообще выглядят неубедительно, он просто мешает быстрой тройке, тормозит развитии атак. На проблемах в обороне не стал бы заострять внимание, но "Факел" показал уязвимые места.

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Краснодар