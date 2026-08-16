Гранат: вряд ли Тюкавин уйдет из родного клуба без трофеев

"Переход в "Зенит"? Не думаю, что это произойдет. В футболе бывает разное. Но в это верится с трудом. Тюкавин ничего не выиграл с "Динамо". Вряд ли он уйдет из родного клуба без трофеев", - сказал Гранат Metaratings.
Константин Тюкавин является воспитанником московского "Динамо". В текущем сезоне на его счету 4 матча и 1 результативная передача. Соглашение игрока с клубом рассчитано до конца июня 2030 года.
Ранее в СМИ появилась информация, что "Зенит" хочет купить нападающего. Однако руководство бело-голубых отказалось отпускать футболиста в петербургский клуб.