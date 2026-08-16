Гранат: вряд ли Тюкавин уйдет из родного клуба без трофеев

Фото: ФК "Динамо"

"Переход в " Зенит "? Не думаю, что это произойдет. В футболе бывает разное. Но в это верится с трудом. Тюкавин ничего не выиграл с " Динамо ". Вряд ли он уйдет из родного клуба без трофеев", - сказал Гранат Metaratings

Владимир Гранат считает, что футболист не перейдет в петербургский клуб.Константин Тюкавин является воспитанником московского "Динамо". В текущем сезоне на его счету 4 матча и 1 результативная передача. Соглашение игрока с клубом рассчитано до конца июня 2030 года.Ранее в СМИ появилась информация, что "Зенит" хочет купить нападающего. Однако руководство бело-голубых отказалось отпускать футболиста в петербургский клуб.