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Гранат: вряд ли Тюкавин уйдет из родного клуба без трофеев

Бывший игрок "Динамо" Владимир Гранат высказался о возможном переходе футболиста бело-голубых в "Зенит".
Фото: ФК "Динамо"
Владимир Гранат считает, что футболист не перейдет в петербургский клуб.

"Переход в "Зенит"? Не думаю, что это произойдет. В футболе бывает разное. Но в это верится с трудом. Тюкавин ничего не выиграл с "Динамо". Вряд ли он уйдет из родного клуба без трофеев", - сказал Гранат Metaratings.

Константин Тюкавин является воспитанником московского "Динамо". В текущем сезоне на его счету 4 матча и 1 результативная передача. Соглашение игрока с клубом рассчитано до конца июня 2030 года.

Ранее в СМИ появилась информация, что "Зенит" хочет купить нападающего. Однако руководство бело-голубых отказалось отпускать футболиста в петербургский клуб.

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