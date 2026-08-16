"Балтика" - "Спартак": на каком телеканале и во сколько смотреть матч 4 тура РПЛ

Сегодня, 16 августа, "Балтика" на своем домашнем стадионе в Калининграде сыграет против столичного "Спартака" в матче 4 тура Российской Премьер-Лиги. Стартовый свисток на "Ростех Арене" прозвучит в 19:30 по московскому времени. Прямая трансляция встречи будет доступна на телеканале "Матч Премьер", редакция Rusfootball.info проведет бесплатную текстовую трансляцию этой игры.
После 3 сыгранных туров команда Андрея Талалаева занимает пятое место в турнирной таблице чемпионата России с 6 набранными очками. Красно-белые располагаются строчкой выше с аналогичным количеством баллов.