"Даку стоит выпустить сразу". Ледяхов - о предстоящей игре "Балтика" - "Спартак"

- Не думаю, что после поражения от "Краснодара" надо что-то кардинально менять. Играли-то в принципе неплохо, могли и ничейку вырвать. Если конкретно по составу, Максименко бы не дергал, пусть и продлили сейчас Помазуна. А Даку стоит выпустить сразу. Тогда только приехал, а сейчас провел недельный цикл. У "Балтики" такие защитники, которых нужно продавливать, это точно не для Угальде. Посмотрим, насколько "Спартак" способен держать удар, противостояние предстоит серьезное.
"Балтике" в прошлом году проиграли и дома, и на выезде – очень неудобный соперник. Даже у себя балтийцы будут играть низким блоком. И все же надеюсь на победу москвичей с минимальным счетом, благодаря постоянному давлению. Иначе наверстывать упущенное будет очень тяжело, если хотят бороться за чемпионство.