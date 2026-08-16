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Радимов: если ЦСКА не прибавит в качестве игры, их ждут проблемы

Бывший футболист ЦСКА Владислав Радимов прокомментировал победу команды над "Факелом" в 4-м туре чемпионата России.
Фото: ПФК ЦСКА
"Если бы "Факел" реализовал свои подходы, то счет был бы в другую сторону.

ЦСКА не хватает запаса прочности в игре. Им где-то подфартило с пенальти. Если они не прибавят в качестве игры, то их ждут проблемы", - сказал Радимов в эфире "Матч ТВ".

Вчера, 15 августа, на стадионе "ВЭБ Арена" в Москве прошел матч между ЦСКА и воронежским "Факелом" в рамках 4-го тура Российской Премьер-Лиги. Встреча завершилась минимальной победой московской команды со счетом 1:0. Победный гол забил полузащитник "армейцев" Иван Обляков, отличившись с пенальти на 71-й минуте.

Красно-синие набрали 8 очков и поднялись на второе место в турнирной таблице чемпионата.

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