Игрок "Факела" выступил за приглашение Дзюбы, Кокорина и Кузяева в клуб

"Хотел бы видеть Дзюбу, Кокорина и Кузяева в "Факеле"? Лично я думаю, что те, кого вы назвали, точно нам не помешали бы. Они все хорошие футболисты. Если они окажутся в "Факеле", будет отлично", - сказал Сутормин "Матч ТВ".
После четырех туров чемпионата России воронежский клуб располагается на 16-й строчке в турнирной таблице с 1 баллом в своем активе.
На данный момент Артем Дзюба, Александр Кокорин и Далер Кузяев находятся в статусе свободных агентов. В прошлом сезоне футболисты защищали цвета "Акрона", "Ариса" и "Рубина" соответственно.