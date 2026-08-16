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Игрок "Факела" выступил за приглашение Дзюбы, Кокорина и Кузяева в клуб

Футболист "Факела" Алексей Сутормин высказался о возможном приглашении Артема Дзюбы, Александра Кокорина и Далера Кузяева в клуб.
Фото: ФК "Факел"
Алексей Сутормин считает, что приглашение Дзюбы, Кокорина и Кузяева пошло бы "Факелу" на пользу.

"Хотел бы видеть Дзюбу, Кокорина и Кузяева в "Факеле"? Лично я думаю, что те, кого вы назвали, точно нам не помешали бы. Они все хорошие футболисты. Если они окажутся в "Факеле", будет отлично", - сказал Сутормин "Матч ТВ".

После четырех туров чемпионата России воронежский клуб располагается на 16-й строчке в турнирной таблице с 1 баллом в своем активе.

На данный момент Артем Дзюба, Александр Кокорин и Далер Кузяев находятся в статусе свободных агентов. В прошлом сезоне футболисты защищали цвета "Акрона", "Ариса" и "Рубина" соответственно.

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