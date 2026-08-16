Спортдир "Факела" - о старте сезона: сама игра выглядит очень хорошо

"Сама игра, то, как действуют футболисты, выглядит очень хорошо. Однако самое главное в футболе - результат, а его пока что нет. Работаем над этим. Никто не унывает, готовимся к следующей игре. Думаю, в трансферное окно ещё кто-то появится", - сказал Пименов "Чемпионату".
На данный момент воронежский "Факел" занимает 16-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, набрав одно очко в 4-х встречах. Подопечные Олега Василенко уступили ЦСКА (0:1), "Краснодару" (2:3), махачкалинскому "Динамо" (1:2) и сыграли вничью с "Ахматом" (0:0).