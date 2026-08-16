Как сообщает Fotomac, атакующий полузащитник московского "Локомотива" Алексей Батраков согласовал 4-летний контракт с "Галатасараем".
По данным источника, 21-летний игрок сборной Росии будет зарабатывать в Турции 3,5 миллиона евро в год. Эта сумма может увеличиться за счет бонусных выплат. "Железнодорожники" получат за своего воспитанника 25 миллионов евро.
Ранее сообщалось, что глава "РЖД" Олег Белозеров одобрил переход Батракова.
Возможно, матч 4-го тура РПЛ против "Оренбурга" (1:1), в котором Батраков отличился забитым мячом, стал последним для футболиста в красно-зеленой футболке.
Батраков согласовал 4-летний контракт с "Галатасараем" - источник
Игрок "Локомотива" близок к переходу в новый клуб.
Фото: ФК "Локомотив"