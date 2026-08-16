Игрок "Краснодара" прокомментировал 4 победы в 4 матчах РПЛ

Защитник "Краснодара" Жубал поделился мыслями после матча 4-го тура РПЛ против "Ахмата" (1:0).

Фото: ФК "Краснодар"

- У вас 4 победы в 4 матчах, в чем секрет "Краснодара"?



- Эти победы дались нам благодаря нашей работе. У нас есть своя манера игры, мы прессингуем соперника. Нужно и дальше также продолжать, чемпионат длинный, еще много игр впереди.



- Кристиан хорошо начал. Может ли он стать топовым легионером в "Краснодаре"?



- Да, он замечательный игрок. У него прошел небольшой период адаптации и сейчас он показывает очень хорошие результаты. Мы очень рады, что он в нашей команде и надеемся, что он будет продолжать показывать такую игру и станет решающим звеном.



- Видел ли ты первую игру Сперцяна за "Ахль-Ахли"?



- Мы очень рады за Эдо, за его успехи. Он нам как семья. Будем надеяться, что он будет показывать себя и в новом клубе.



- Сможет ли он оттуда попасть в Европу?



- Зависит от его качеств, от сезона, который он проведет. Это определенно возможно, но также будет зависеть от желания Сперцяна.



Корреспондент Rusfootball.info из Краснодара.

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Ахмат