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Игрок "Краснодара" прокомментировал 4 победы в 4 матчах РПЛ

Защитник "Краснодара" Жубал поделился мыслями после матча 4-го тура РПЛ против "Ахмата" (1:0).
Фото: ФК "Краснодар"
- У вас 4 победы в 4 матчах, в чем секрет "Краснодара"?

- Эти победы дались нам благодаря нашей работе. У нас есть своя манера игры, мы прессингуем соперника. Нужно и дальше также продолжать, чемпионат длинный, еще много игр впереди.

- Кристиан хорошо начал. Может ли он стать топовым легионером в "Краснодаре"?

- Да, он замечательный игрок. У него прошел небольшой период адаптации и сейчас он показывает очень хорошие результаты. Мы очень рады, что он в нашей команде и надеемся, что он будет продолжать показывать такую игру и станет решающим звеном.

- Видел ли ты первую игру Сперцяна за "Ахль-Ахли"?

- Мы очень рады за Эдо, за его успехи. Он нам как семья. Будем надеяться, что он будет показывать себя и в новом клубе.

- Сможет ли он оттуда попасть в Европу?

- Зависит от его качеств, от сезона, который он проведет. Это определенно возможно, но также будет зависеть от желания Сперцяна.

Корреспондент Rusfootball.info из Краснодара.

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