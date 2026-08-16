Самородов – о "Спартаке": приятно, что ко мне есть интерес оттуда. Хочу поиграть на топ-уровне

Ранее СМИ сообщали, что игроком активно интересуется "Спартак".
"Что касается "Спартака", то лично со мной оттуда никто не связывался. Мне приятно, что такой клуб, как "Спартак", проявляет ко мне интерес. Конечно, я хотел бы попробовать себя на топ-уровне. У меня есть такая цель. Завершены переговоры? Я ничего не знаю, на сегодняшний день я игрок "Ахмата»", – отметил Самородов.
Самородов выступает за "Ахмат" с лета 2024 года, всего он провел за клуб во всех турнирах 70 матчей и записал на свой счет 14 забитых мячей и 14 голевых передач. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 24-летнего футболиста сборной Казахстана в 3 миллиона евро, его контракт с клубом рассчитан до лета 2028 года.