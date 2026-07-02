Семак выступил против обязательных пауз на водопой в РПЛ

Сергей Семак не считает, что обязательные паузы на водопой должны появиться в матчах Российской премьер-лиги.



Фото: ФК "Зенит"

- Если ситуация действительно этого требует: если на поле жарко, больше 30 градусов - это уже вопрос здоровья футболиста, и нужно пополнять запасы водой, жидкостью - это правильно. А в остальное время, при других обстоятельствах, конечно, я против, потому что это разбивает игру. Если нет необходимости - значит, это не нужно делать. За то, чтобы паузы на водопой появились в РПЛ? Нет, я против, - передаёт слова тренера "Советский спорт"

Специалист подчеркнул, что при сильной жаре игрокам необходимо восполнять потерю жидкости, однако в остальных случаях дополнительные остановки только нарушают темп встречи.Тема пауз на водопой активно обсуждается после изменений, введённых на чемпионате мира - 2026. Если раньше судьи останавливали игру только в условиях экстремальной жары, то теперь одна обязательная пауза предусмотрена в каждом тайме независимо от погоды. Нововведение уже вызвало немало споров среди тренеров, футболистов и болельщиков.