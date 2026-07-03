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Бителло: "Динамо" должно постараться стать чемпионом в следующем сезоне

Полузащитник "Динамо" Бителло рассказал о целях команды на следующий сезон.
Фото: ФК "Динамо"
По словам Бителло, "Динамо" должно постараться завоевать чемпионство.

- Как команда мы должны постараться стать чемпионами, как и в каждом сезоне. Это главная цель для нас.

Что касается персональных целей, не назову конкретных цифр по голам или передачам. Постараюсь сыграть лучше, чем в предыдущем сезоне, - приводит слова Бителло Metaratings.

По итогам сезона-2025/26 московское "Динамо" заняло седьмое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, набрав 45 очков в 30 встречах. Также бело-голубые дошли до финала Пути РПЛ Кубка России, где уступили "Краснодару" в серии послематчевых пенальти.

В мае столичный клуб объявил об уходе Ролана Гусева и его тренерского штаба. Новым наставником бело-голубых стал Сандро Шварц, который работал в клубе с 2020 по 2022 год. Под его руководством "Динамо" становилось бронзовым призером чемпионата страны и доходило до финала Кубка России.

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