"Костя хочет что-то выиграть, цель "Динамо" - быть в тройке. Агент Тюкавина - о "Зените"

Костя, как и любой спортсмен, хочет что-то выиграть. Если "Зенит" ставит задачу победить в чемпионате и Кубке, то цель "Динамо" — быть в тройке. Это разные цели.
У Кости действующий контракт, он его выполняет. Есть клуб, который принимает решение. Если "Динамо" не дает добро на переход, значит так. Все по букве закона", - скащал агент.
Константин Тюкавин, выступающий на позиции центрального нападающего, является воспитанником академии московского "Динамо". За основную команду футболист выступает с 2021 года. В мае 2025-го игрок продлил контракт с клубом до лета 2030 года.
В прошедшем сезоне 24-летний форвард сборной России записал на свой счет 13 забитых голов и 6 результативных передач в 31 матче за бело-голубых в чемпионате и Кубке России. Transfermarkt оценивает текущую рыночную стоимость Тюкавина в 17 миллионов евро.
Источник: "СЭ"