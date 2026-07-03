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"Костя хочет что-то выиграть, цель "Динамо" - быть в тройке. Агент Тюкавина - о "Зените"

Алексей Сафонов, агент нападающего "Динамо" Константина Тюкавина, высказался об интересе "Зенита".
Фото: ФК "Динамо"
"Я чувствую, что в это трансферное окно "Зенит" по-настоящему сильно хочет перехода Тюкавина.

Костя, как и любой спортсмен, хочет что-то выиграть. Если "Зенит" ставит задачу победить в чемпионате и Кубке, то цель "Динамо" — быть в тройке. Это разные цели.

У Кости действующий контракт, он его выполняет. Есть клуб, который принимает решение. Если "Динамо" не дает добро на переход, значит так. Все по букве закона", - скащал агент.

Константин Тюкавин, выступающий на позиции центрального нападающего, является воспитанником академии московского "Динамо". За основную команду футболист выступает с 2021 года. В мае 2025-го игрок продлил контракт с клубом до лета 2030 года.

В прошедшем сезоне 24-летний форвард сборной России записал на свой счет 13 забитых голов и 6 результативных передач в 31 матче за бело-голубых в чемпионате и Кубке России. Transfermarkt оценивает текущую рыночную стоимость Тюкавина в 17 миллионов евро.

Источник: "СЭ"

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