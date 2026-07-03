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Футболист "Сочи" отказался от Испании ради перехода в "Локомотив" — СМИ

Полузащитник "Сочи" Кирилл Кравцов отклонил предложение испанского "Кадиса" и хочет перейти в московский "Локомотив".
Фото: ФК "Сочи"
По информации источника, клуб из испанской Сегунды "Кадис" предложил Кириллу Кравцову контракт с зарплатой около 120 тысяч евро в год. Однако россиянин предпочитает остаться на родине и рассматривает вариант с переходом в "Локомотив".

По данным СМИ, представители футболиста уже ведут переговоры с москвичами о возможной аренде полузащитника.

Отмечается, что действующий регламент позволяет Кравцову покинуть "Сочи" без компенсации в случае перехода в европейский клуб. При этом трансфер внутри России значительно осложняется условиями контракта, предусматривающими выплату компенсации бывшему клубу игрока — "Зениту", а также покрытие его заработной платы за три года.

В прошлом сезоне РПЛ 23-летний полузащитник провел 17 матчей и забил три мяча. По итогам чемпионата "Сочи" занял последнее место и вылетел в Первую лигу.

Источник: Metaratings

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