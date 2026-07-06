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Трамп заявил, что просил ФИФА отменить дисквалификацию Балогуна на ЧМ

Президент США Дональд Трамп дал комментарий по поводу отмены красной карточки Фалорина Балогуна.
Фото: Global Look Press
"Я попросил пересмотреть эпизод, потому что не считал его нарушением правил. Я очень хорошо разбираюсь в спорте, очень хорошо! Это даже не фол!" - сказал Трамп во время общения с журналистами в Белом доме.

2 июля состоялся матч в рамках 1/16 финала чемпионата мира-2026 между сборными США и Боснии и Герцеговины. Американская национальная команда одержала победу со счетом 2:0 и вышла в следующую стадию турнира.

Форвард сборной США Фоларин Балогун получил красную карточку во втором тайме встречи. Позже стало известно, что ФИФА отложила дисквалификацию футболиста. Он сможет принять участие в следующем матче.

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