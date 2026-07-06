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Суперкомпьютер назвал фаворита в матче Португалия - Испания 1/8 ЧМ-2026

Суперкомпьютер Opta оценил шансы сборных в предстоящем матче.
Фото: Getty Images
Согласно полученным данным, вероятность победы Испании в основное время составляет 48,6%, Португалии - 25,6%. На ничейный исход с переходом в дополнительное время или серию пенальти приходится 25,8%.

Сегодня, 6 июля, состоится матч в рамках 1/8 финала чемпионата мира-2026 между сборными Португалии и Испании. Встреча пройдет на стадионе "Эй-Ти-энд-Ти" в Техасе. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по московскому времени.

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