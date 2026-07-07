Ростовчане открыли счет уже на 11-й минуте благодаря голу защитника Германа Игнатова, однако преимущество команды продержалось недолго.
На 17-й минуте форвард "Факела" Белайди Пуси восстановил равенство, а после перерыва воронежцы довели матч до победы. На 51-й минуте отличился Аксель Гнапи, а на 65-й итоговый счет установил Максим Турищев.
Для "Факела" эта победа стала частью подготовки к возвращению в РПЛ. В прошлом сезоне воронежская команда заняла второе место в Первой лиге и получила право выступить в элитном дивизионе.
"Ростов" завершил прошлый сезон на 10-м месте в таблице РПЛ, набрав 33 очка.
"Факел" обыграл "Ростов" в товарищеском матче
"Факел" одержал волевую победу над "Ростовом" в контрольной игре со счетом 3:1.
Фото: ФК "Ростов"