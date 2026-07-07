Встреча завершилась со счетом 5:0. Голами отличились Гассама, Поспелов, Оффор (пен), Шильцов и Илья Петров.
В минувшем сезоне "Балтика" заняла шестое место в РПЛ с 46 очками.
Товарищеские матчи
Голы: Гассама, 9, Поспелов, 12, Оффор, 49 (пен), Шильцов, 70, И. Петров, 81.
"Балтика": Бориско, Гассама, Андерсон, Боков, Бевеев, Шнапцев (Ковалёв, 46), Мендель, И. Петров, Титков (Шильцов, 67), Поспелов (Ковач, 67), Оффор.
"Балтика" с разгромным счетом обыграла команду из Северной Македонии
"Балтика" обыграла северомакедонский Тиквеш в товарищеском матче.
Фото: ФК "Балтика"