"Балтика" с разгромным счетом обыграла команду из Северной Македонии

"Балтика" обыграла северомакедонский Тиквеш в товарищеском матче.

Фото: ФК "Балтика"

Встреча завершилась со счетом 5:0. Голами отличились Гассама, Поспелов, Оффор (пен), Шильцов и Илья Петров.



В минувшем сезоне "Балтика" заняла шестое место в РПЛ с 46 очками.



Товарищеские матчи







Голы: Гассама, 9, Поспелов, 12, Оффор, 49 (пен), Шильцов, 70, И. Петров, 81.





"Балтика": Бориско, Гассама, Андерсон, Боков, Бевеев, Шнапцев (Ковалёв, 46), Мендель, И. Петров, Титков (Шильцов, 67), Поспелов (Ковач, 67), Оффор.