Радимов: "Дзюба и юмор — это разные вещи"

Фото: ФК "Акрон"

"Где вы там юмор у Дзюбы увидели? Юмор должен быть нормальным, как у Широкова, у Писарева, а это не юмор", — заявил Радимов в новом выпуске FONtour на ютуб.

"С Дзюбой у меня отношения нормальные, очень хорошие, но где юмор и где Дзюба — это разные вещи", — добавил бывший футболист.