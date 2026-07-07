Радимов: "Дзюба и юмор — это разные вещи"

"Где вы там юмор у Дзюбы увидели? Юмор должен быть нормальным, как у Широкова, у Писарева, а это не юмор", — заявил Радимов в новом выпуске FONtour на ютуб.
Также бывший футболист раскритиковал совместные проекты Артема Дзюбы и Леонида Слуцкого, отметив, что они смеются над собственными шутками, которые, по его мнению, нельзя назвать по-настоящему смешными.
При этом Радимов подчеркнул, что сохраняет хорошие отношения с Дзюбой и его слова не связаны с личной неприязнью.
"С Дзюбой у меня отношения нормальные, очень хорошие, но где юмор и где Дзюба — это разные вещи", — добавил бывший футболист.