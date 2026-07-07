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Радимов: "Дзюба и юмор — это разные вещи"

Экс-полузащитник сборной России Владислав Радимов заявил, что не считает Артема Дзюбу человеком с хорошим чувством юмора.
Фото: ФК "Акрон"
Бывший нападающий сборной России Ари назвал Дзюбу одним из самых веселых футболистов, однако Радимов с этим мнением категорически не согласился.

"Где вы там юмор у Дзюбы увидели? Юмор должен быть нормальным, как у Широкова, у Писарева, а это не юмор", — заявил Радимов в новом выпуске FONtour на ютуб.

Также бывший футболист раскритиковал совместные проекты Артема Дзюбы и Леонида Слуцкого, отметив, что они смеются над собственными шутками, которые, по его мнению, нельзя назвать по-настоящему смешными.

При этом Радимов подчеркнул, что сохраняет хорошие отношения с Дзюбой и его слова не связаны с личной неприязнью.

"С Дзюбой у меня отношения нормальные, очень хорошие, но где юмор и где Дзюба — это разные вещи", — добавил бывший футболист.

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