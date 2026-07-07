По информации журналиста Ивана Карпова, 36-летний форвард выступит за "Фанком БроукБойз" в новом розыгрыше турнира. Одной из целей Смолова является улучшение своего положения в списке лучших российских снайперов.
Сейчас на счету нападающего 158 голов — столько же, сколько у Андрея Аршавина. Если Смолов отличится хотя бы один раз, то единолично обойдет бывшего капитана сборной России.
Кроме того, шесть забитых мячей позволят форварду превзойти достижение Александра Мостового, на счету которого 163 гола.
Смолов уже выступал за "БроукБойз" в прошлом розыгрыше Кубка России и отметился двумя забитыми мячами. В нынешнем сезоне медиаклуб объединился с любительским "Фанкомом" и вновь примет участие в турнире.
Напомним, что "Фанком" в прошлом году стал первым любительским клубом, сумевшим пробиться в пятый раунд Пути регионов Кубка России.
Источник: журналист Иван Карпов
Смолов снова сыграет в Кубке России ради исторического рекорда
Экс-форвард "Краснодара" и "Динамо" Федор Смолов вновь сыграет в Кубке России и может стать одним из лучших бомбардиров в истории российского футбола.
Фото: ФК Broke Boys