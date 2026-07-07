Ранее железнодорожники отклонили предложение в размере четырех миллионов евро плюс бонусы, однако теперь "быки" намерены предложить за форварда 4,5 миллиона евро.
Как сообщает источник, руководство краснодарского клуба также готово доверить Воробьеву десятый номер, который освободился после ухода Эдуарда Сперцяна в "Аль-Ахли".
При этом отмечается, что новое предложение может стать последним. Если "Локомотив" вновь ответит отказом, "Краснодар" прекратит переговоры.
В прошлом сезоне 27-летний Воробьев провел 34 матча во всех турнирах, забил 12 мячей и отдал семь результативных передач.
Источник: "Чемпионат"
"Краснодар" готов сделать новое предложение по Воробьеву — СМИ
По информации источника, "Краснодар" не отказался от идеи подписать нападающего "Локомотива" Дмитрия Воробьева и готов увеличить сумму предложения.
Фото: ФК "Локомотив"