Египет удвоил преимущество в матче с Аргентиной в 1/8 финала ЧМ

Египет забил второй гол в матче 1/8 финала ЧМ против Аргентины.

Фото: кадр из трансляции "Матч ТВ"

Из углового аргентинцев пошла контратака египтян, Салах разогнал её по центру и отдал на правый край штрафной на Хассана, тот выждал паузу и отдал в центр на набежавшего Зико, который не оставил шансов Эми Мартинесу. Ранее счет на 15-й минуте открыл Ибрахим. Также Лионель Месси не смог реализовать пенальти.