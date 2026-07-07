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Египет удвоил преимущество в матче с Аргентиной в 1/8 финала ЧМ

Египет забил второй гол в матче 1/8 финала ЧМ против Аргентины.
Фото: кадр из трансляции "Матч ТВ"
Из углового аргентинцев пошла контратака египтян, Салах разогнал её по центру и отдал на правый край штрафной на Хассана, тот выждал паузу и отдал в центр на набежавшего Зико, который не оставил шансов Эми Мартинесу. Ранее счет на 15-й минуте открыл Ибрахим. Также Лионель Месси не смог реализовать пенальти.

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